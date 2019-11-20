Рига, , 16:26 — REGNUM Национальный совет Латвии по электронным средствам массовой информации (NELP) приостановил действие лицензии 9 канала, сообщил портал LSM.

В распоряжении Совета попала информация о том, что настоящим выгодополучателем 9 ретранслируемых на территории Латвии телеканалов является гражданин России Юрий Ковальчук, который включён Евросоюзом в список санкционных лиц в связи с конфликтом на Украине.

Речь идёт об изъятии из кабельных сетей и эфира Латвии «Петербург, Пятый канал», «Дом Кино», «Время далёкое и близкое», «Бобёр», «Музыка Первого», «Телекафе». «О!», «Поехали», «Дом Кино. Премиум»

Ограничение на вещание продлится до исключения Юрия Ковальчука из списка санкционных лиц. В список лиц в отношении которых Евросоюз ввёл и продлил до 15 марта 2020 года санкции входят 170 физических лиц и 44 компании.