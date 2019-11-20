Цхинвал, , 16:20 — REGNUM Вопрос о подготовке к 100-летию геноцида осетинского народа 1920−1921 годов обсуждался 20 ноября на заседании Комитета по национальной политике, культуре, религии и СМИ. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа республики.

«Проблема в том, что не осуждение преступления всегда порождает совершение другого преступления, и не осуждение геноцида, совершенного грузинским руководством в отношении народа Южной Осетии в 1920 году, послужило тому, что впоследствии осетинский народ подвергся ассимиляции и всестороннему ущемлению неотъемлемых прав нашего народа», — заявил председатель профильного комитета Амиран Дьяконов.

Дьяконов также отметил, что и в дальнейшем осетины подвергались насильственным действиям со стороны Грузии. Председатель комитета указал, что накануне трагической даты необходимы определенные меры по увековечению и мемориализации памяти жертв геноцида.

Министр культуры Южной Осетии Жанна Зассеева представила депутатам план памятных мероприятий, связанных с траурной датой. Согласно плану, в республике будут проходить различные митинги, шествия, в храмах будут совершаться богослужения. Будут организованы круглые столы, научно-практические конференции, художественные и фото — выставки, посвященные геноциду осетин, показ документальных фильмов, литературные вечера, тематические концерты и многое другое.

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