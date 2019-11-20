Киев, , 16:18 — REGNUM То, что написал президент Украины Владимир Зеленский о лидере одной из крупнейших парламентских фракций — «это даже не дно, а днище», — заявил 20 ноября политолог Тарас Березовец, комментируя перепалку Зеленского с главой «Батькивщины» Юлией Тимошенко.

Эксперт отметил, что попытки Зеленского пошло шутить и в «Квартале 95» выглядели плохо, а в статусе президента и гаранта Конституции — это совсем убого.

«Что бы ни делала Тимошенко — она точно не заслуживает сальных шуточек от персонажа, неспособного обуздать жадность и воровство в собственном «сладеньком» окружении. И, зная Тимошенко, я конкретно не завидую шутнику, который затронул тему её фигуры. В ответ от неё обязательно прилетит, и прилетит очень больно», — заявил Березовец.

ИА REGNUM напоминает, что ранее накануне Зеленский через социальные сети заявил, что Тимошенко принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места, а взамен обещала голосовать за все законы вместе со «Слугой народа» в Верховной раде. В ответ Тимошенко заявила, что хотела поговорить о судьбе страны, но президент выбрал другой тон, и что раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они сорвали джек-пот, а дальше все идет по сценарию.

Эксперты считают, что Зеленский, по сути, объявил войну Тимошенко, и этот конфликт может закончиться печально для действующего президента.