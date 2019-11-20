Приштина, , 16:57 — REGNUM 19 ноября заместитель председателя Демократической лиги Косово (ЛДК) Люфти Хазири заявил, что формирование коалиции между ЛДК и занявшей первое место партией «Движение за самоопределение» близится к завершению, хотя встречи рабочих групп двух партий регулярно проходят до сих пор.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик отметил, что черновое соглашение о совмещении программ уже готово и единственной причиной задержки в формировании правительства является пересчёт голосов.

Хазири подчеркнул, что его партия в настоящий момент не рассматривает вариантов присоединения к коалиции малых партий, не прошедших избирательный порог согласно первым результатам выборов.

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