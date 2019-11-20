Дубай, ОАЭ, , 16:12 — REGNUM Первый платеж с индийской стороны в счет будущих поставок Россией зенитно-ракетных комплексов С-400 получен. Об этом РИА Новости сообщил на выставке Dubai Airshow-2019 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«В какой валюте идут платежи, я уточнять не буду. Но это очень положительный момент для активизации плановой работы», — сказал Михеев.

Он также отметил, что по условиям контракта партия комплексов С-400 должна быть поставлена в Индию через два года после получения первого авансового платежа.

Напомним, ранее глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал журналистам, что контракт на поставку Индии С-400 полностью будет выполнен в 2025 году.