Джакарта, , 16:06 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо обсудил расширение экономического сотрудничества с Японией во время встречи с представителями японско-индонезийской ассоциации (Japinda) в президентском дворце в Джакарте, сообщает Antara.

«Президент отметил несколько вещей, необходимых для развития связей с Японией, в том числе агропромышленность или технологии, связанные с экспортом товаров для агробизнеса», — заявил министр экономики Аирлангга Хартарто на пресс-конференции в канцелярии главы государства.

По его словам, Джоко Видодо сообщил о планах сотрудничества в области туризма, включая озеро Тоба, Боробудур и пляж Мандалика.

Глава государства также заявил, что будет подготовлен «сводный закон» для решения проблем, препятствующих инвестициям. Некоторые члены ассоциации Japinda сообщили о прогрессе в сфере инвестиций в Индонезию, в том числе компания Toyota.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Индонезии и Японии обсудили консульские вопросы в ходе встречи в Сурабая.

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