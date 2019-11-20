Киев, , 16:01 — REGNUM Выплаты компенсации за аренду жилья в Киеве для иногородних депутатов следует отменить, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, сообщило 20 ноября информационное агентство «Украинские новости».

«Я считаю, что без этого можно было обойтись всем народным депутатам. Достаточно нормальная заработная плата, есть отель «Киев». Например, я считаю, что можно было бы вообще отказаться от такой процедуры, как компенсация аренды», — сообщил он.

Отметим, что соответствующий законопроект на рассмотрение Рады Разумков пока что не внёс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что депутат фракции «Слуга народа» Руслан Стефанчук «снимает» квартиру у своей тёщи и получает около 20 тыс. гривен ежемесячно в качестве компенсации за аренду жилья.

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