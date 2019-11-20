Киев, 20 ноября 2019, 16:01 — REGNUM Выплаты компенсации за аренду жилья в Киеве для иногородних депутатов следует отменить, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, сообщило 20 ноября информационное агентство «Украинские новости».
Отметим, что соответствующий законопроект на рассмотрение Рады Разумков пока что не внёс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что депутат фракции «Слуга народа» Руслан Стефанчук «снимает» квартиру у своей тёщи и получает около 20 тыс. гривен ежемесячно в качестве компенсации за аренду жилья.
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