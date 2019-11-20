Москва, , 15:52 — REGNUM Новый закон об особом статусе Донбасса заведёт урегулирование в тупик. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»

«Предыдущий был согласован с Донбассом. Никакие другие законы, не согласованные с ЛНР, ДНР работать не будут. Они заведут ситуацию только в тупик», — заявил Путин.

По его словам, разговоры на Украине об изменении законов выглядят по меньшей мере странно и непоследовательно.

«Сейчас звучат всё чаще и чаще тезисы о том, что минские соглашения должны быть пересмотрены — первое. Второе, что принятый Радой, парламентом страны, закон об особом статусе Донбасса должен быть заменён каким-то другим. На что президент Зеленский сказал: наверное, можно это сделать, правда, не знаю, каким», — отметил Путин.

«Как мы должны оценивать такие заявления? Для меня непонятно, думаю, и для вас непонятно», — подчеркнул он.