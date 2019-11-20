Мале, , 16:03 — REGNUM 19 ноября в парламенте Мальдив бывшим президентом страны, ныне же депутатом Демократической партии Мальдив Мохамедом Нашидом Абдуллой было выдвинуто предложение о проведении расследования на предмет получения бывшим главой МИД Мальдив Ахмедом Шахидом 2 миллионов долларов в обмен на признание независимости Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, расследование в адрес Шахида было проведено ещё в 2009 году, однако, по мнению бывшего президента, оно не было доведено до конца.

Согласно инициативе, вынесенной Нашидом на рассмотрение парламента, решение о признании независимости Косово должно быть пересмотрено на предмет соответствия действий тогдашнего правительства международным стандартам.

Таким образом, Мальдивы могут стать 17-й страной, отозвавшей признание независимости Косово.

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