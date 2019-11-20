Москва, , 15:49 — REGNUM Темпы роста мировой экономики в ближайшем будущем продолжат рост даже в случае продолжения торговых войн между США и Китаем. Такое предположение высказал президент РФ Владимир Путин 20 ноября, во время выступления на XI инвестиционном форуме «Россия зовёт!».

По его словам, темпы роста ВВП в мире продолжат расти, вопреки разным политическим ограничениям и торговым войнам.

«В рецессию вряд ли уйдёт мировая экономика в ближайшее время, даже несмотря на торговые войны между США и Китаем», — сказал российский лидер.

Как передавало ИА REGNUM, открытые торговые войны между США и Китаем идут с 2018 года. Начал её Вашингтон с введения заградительных пошлин на китайские товары, Пекин ввёл ответные действия. В настоящее время между странами ведутся переговоры о снятии торговых барьеров.