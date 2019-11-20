Киев, , 15:45 — REGNUM Украина планирует заменить 20 послов за рубежом, сообщило 20 ноября издание «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, речь, в первую очередь, идёт о послах Украины в США, НАТО Совете Европы, представителе в ЕС.

В конце сентября 2019 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подал на утверждение список кандидатур президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В МИД Украины намерены собрать в декабре 2019 года большое совещание послов, на котором будет изложена дипломатическая стратегия Киева, сообщили журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЕС на Украине Матти Маасикас похвалил украинские власти за работу в «турборежиме», то есть за скоростное принятие новых законопроектов.

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