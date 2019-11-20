Москва, , 15:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин уверен в искренности намерения украинского лидера Владимира Зеленского улучшить ситуацию в Донбассе. Об этом глава государства заявил сегодня, 20 ноября, в ходе выступления на форуме «Россия зовёт!».

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Российский лидер напомнил, что он лично не знаком с Зеленским и никогда с ним не встречался, однако Путину кажется, что он «симпатичный человек и искренний».

«На мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе», — сказал Путин, признавшись, что пока не знает, насколько украинский лидер в состоянии это сделать.

Также российский лидер не исключил возвращение конфликта на юго-востоке Украины на прежние позиции в случае неверных шагов со стороны Киева.

«Мы видим, что там (на Украине— прим. ИА REGNUM) постоянно поднимаются вопросы, которые с точки зрения урегулирования на Донбассе мы считаем неприемлемыми и контрпродуктивными»,— подчеркнул президент РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане. По его словам, украинский лидер уже согласился на встречу на «нейтральной площадке». По мнению украинского политолога Руслана Бортника, для Зеленского эта встреча может стать хорошим шансом продемонстрировать свою эффективность в мирных переговорах и стремление к миру, а для Путина — ещё одна возможность реализовать свою стратегию в отношении Украины.