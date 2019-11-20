Москва, , 15:35 — REGNUM Обвинения во вмешательстве в американские выборы перешли с России на Украину, но этот фактор до сих пор негативно влияет на отношения Москвы и Вашингтона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 20 ноября на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»

«Ну и пускай там разбираются между собой», — сказал президент.

Он добавил, что Россию, к счастью, прекратили обвинять во вмешательстве в дела США. Путин выразил надежду, что российско-американские отношения после этого улучшатся. Москва к этому готова.

Как сообщало ИА REGNUM, в США демократы запустили процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Их обвинения связаны с предположительным давлением Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.

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