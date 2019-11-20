Сеул, , 15:32 — REGNUM 20 ноября представители южнокорейских партий отправились с визитом в США. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в рамках четырехдневной поездки лидеры трех партий намерены встретиться с представителями администрации и членами Конгресса.

Известно, что представители Южной Кореи намерены разъяснить высокопоставленным лицам США позицию Сеула относительно вклада страны в содержание американских войск на Корейском полуострове.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США требуют чрезмерного увеличения доли Южной Кореи в расходах на содержание американских военных сил, объясняя тем, что ежегодно Вашингтон тратит около $5 млрд. В свою очередь Сеул настаивает на справедливом и разумном распределении средств.