Белград, , 16:01 — REGNUM 20 ноября глава Демократической партии Сербии (ДСС) Милош Йованович назвал подготовкой к признанию независимости Косово инициацию внесения изменений в закон о референдуме и народной инициативе.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик считает, что целью инициированного законопроекта является изменение Конституции Сербии и предательство государственных интересов, к которым Йованович причисляет возвращение Косово.

«В случае, если предложенный законопроект будет одобрен Народной скупщине, то все партии, входящие в правящее большинство покажут себя как антигосударственные, антинародные и недемократические» , — заявил Йованович.

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