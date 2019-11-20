Бишкек, , 15:22 — REGNUM За последние годы наркоторговцы по всему миру стали переходить с опиатов на синтетические наркотики. Об этом стало известно в ходе проходившего в столице Киргизии заседания государственного координационного совета по контролю наркотических средств, пишет «Вечерний Бишкек».

По словам участников конференции, организованной при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности, эту информацию подтверждает уменьшение почти в полтора раза площади посевов опийного мака в Афганистане — с 9 тысяч гектаров в 2017 году до 6,5 тысяч в 2018 году.

Эксперты отмечают, что в Афганистане многие лаборатории, ранее занимавшиеся изготовлением героина, перепрофилируются для производства «синтетики».

»Более того, боевики используют амфетаминовую группу для повышения активности и безжалостности своих солдат. Поэтому перепрофилирование наркотрафика связано и с этим фактором», — подчеркивают участники координационного совета.