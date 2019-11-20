Бишкек, , 15:20 — REGNUM В случае успешной реализации проекта «Интегрированное развитие регионов» в Ошской области, аналогичные программы будут осуществляться и в других регионах Киргизии. Об этом заявила директор по стратегии и операциям Всемирного банка в Европе и Центральной Азии Мариам Шерман на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

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Также она отметила, что международные доноры увидели энтузиазм главы государства в вопросах развития регионов страны, и пообещала усилить взаимодействие с правительством Киргизии в этом направлении.

В свою очередь президент Жээнбеков выразил надежду на то, что проект Всемирного банка «Образование для будущего» и проект по реконструкции образовательных учреждений станет значимой поддержкой образовательной системы республики.

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