Душанбе, , 15:19 — REGNUM Прапорщик одной из воинских частей министерства обороны Таджикистана, расположенных в городе Душанбе, Талабшох Камаров решением Военного суда Душанбинского гарнизона оштрафован в пользу государства на 5 500 сомони (более 36 тыс. рублей), а также уволен со службы в связи с несоответствием занимаемой должности.

По словам источника «Азия-Плюс» в суде Душанбинского гарнизона, причиной для увольнения стало рукоприкладство со стороны Камарова по отношению к рядовому солдату части:

«В середине октября прапорщик потребовал от солдата принять стойку смирно при его появлении, солдат отказался выполнить данное требование, так как оно противоречит нормам дисциплинарного Устава Вооруженных сил Таджикистана».

После неповиновения прапорщик избил молодого человека. Медики констатировали у рядового ушибы легкой степени.