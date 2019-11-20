Приштина, , 15:26 — REGNUM 20 ноября глава косовской партии «Движение за самоопределение» и наиболее вероятный кандидат на пост премьер-министра Косово Альбин Курти инициировал процесс внесения изменений в устав своей партии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, согласно действующему уставу, глава партии должен освободить свой пост после избрания на пост премьер-министра. Однако Курти намерен удержать оба поста.

Партия «Движение за самоопределение» получила самое большое количество голосов на парламентских выборах 6 октября, а потому ожидается, что её кандидат на пост премьера Курти возглавит правительство. В настоящее время ведутся переговоры о формировании правительственной коалиции между «Самоопределением» и «Демократической лигой Косово».

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