Киев, , 15:16 — REGNUM Треть депутатов парламентской фракции «Слуга народа» являются иностранными агентами, заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш 19 ноября в эфире телеканала 112.ua.

«Люди ментально, морально и центром жизненных интересов связаны с другими государствами, транснациональными корпорациями или другими иностранными компаниями, те, кого мы называем «иностранные агенты», — рассказала она.

Лукаш напомнила, что министром экономики Украины является Тимофей Милованов, который сам себя назвал US person, то есть человеком, юридически связанным с США. Есть информация и об американском гражданстве главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Концерном «Укроборонпром» руководит гражданин Литвы, таможней — человек, связанный с фондом Джорджа Сороса.

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«Руслан Рябошапка — наш генеральный прокурор, центром жизненных интересов которого является Франция. Имущество и семья во Франции, дети — граждане Франции», — рассказала Лукаш.

Экс-министр юстиции сообщила, что крупнейшими украинскими корпорациями руководят наблюдательные советы, в которые входят исключительно иностранцы. Речь идёт о «Нафтогазе», «Ощадбанке», «Укрзализныце».

"Вы должны чётко понимать, все три ветви власти на Украине находятся… под колониальным управлением представителей других государств», — подчеркнула Лукаш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Александер Виндман заявил, что ему трижды предлагали стать министром обороны Украины, но он отказался.

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