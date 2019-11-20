Киев, 20 ноября 2019, 15:16 — REGNUM Треть депутатов парламентской фракции «Слуга народа» являются иностранными агентами, заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш 19 ноября в эфире телеканала 112.ua.
Лукаш напомнила, что министром экономики Украины является Тимофей Милованов, который сам себя назвал US person, то есть человеком, юридически связанным с США. Есть информация и об американском гражданстве главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Концерном «Укроборонпром» руководит гражданин Литвы, таможней — человек, связанный с фондом Джорджа Сороса.
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Экс-министр юстиции сообщила, что крупнейшими украинскими корпорациями руководят наблюдательные советы, в которые входят исключительно иностранцы. Речь идёт о «Нафтогазе», «Ощадбанке», «Укрзализныце».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Александер Виндман заявил, что ему трижды предлагали стать министром обороны Украины, но он отказался.
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