Москва, , 15:03 — REGNUM В Соединённых Штатах никто не заинтересован в обострении отношений с Китаем. Такое мнение сегодня, 20 ноября, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовет!», высказал президент России Владимир Путин.

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Глава государства назвал экономику Китая эффективнее американской. Это, по его мнению, объясняет вводимые Вашингтоном против Пекина ограничения.

Напомним, США и Китай продолжают торговую войну, начатую в июле 2018 года, повышая пошлины на группы товаров. Целью этих мероприятий нынешняя администрация Белого дома заявляет изменение торгового баланса в пользу американских производителей.

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