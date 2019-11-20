Москва, , 14:48 — REGNUM Нынешние власти Украины переживают ту же фазу, которую переживала Россия в 1990-х годах, считает политолог Михаил Синельников-Оришак. Об этом он заявил 20 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя информацию о том, что директору по европейским делам Совета национальной безопасности США Александеру Виндману, оказывается, предлагали стать министром обороны Украины.

«Они переживают ту же фазу острого туземства, которую переживала Россия в 1990-х годах, — сказал политолог. — На сайте агентства США по международному развитию до сих пор висит информация о том, что консультанты этого управления принимали участие в проектировании Конституции РФ, налогового кодекса, земельного кодекса. Но наше общество немного подросло».

Между тем власти Украины, как полагает эксперт, по-прежнему считают, что любой иностранный специалист лучше, чем отечественный.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Виндман рассказал, что ему трижды предлагали стать украинским министром обороны. Об этом он сообщил на слушаниях спецкомитета по разведке в палате представителей. Предложения возглавить министерство, как рассказал Виндман, поступали ему от Александра Данилюка, когда тот был секретарём украинского совета национальной безопасности и обороны.

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