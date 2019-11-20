Москва, , 14:47 — REGNUM Напрашивается шутка о том, что по результатам трёх десятилетий разворовывания и распродажи, а также пяти лет войны со своим народом армия и флот Украины как раз достигли такого уровня военной мощи, что с управлением ими вполне справится и подполковник, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя предложение американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины.

«Но если подумать, эта идея не настолько абсурдна. Во-первых, во многих странах мира сейчас военные ведомства возглавляют и вовсе гражданские назначенцы, так что подполковник одной из самых больших и современных армий мира всяко не окажется менее профессиональным.

Во-вторых, Александр Виндман не просто подполковник, он ещё и эксперт по Украине, владеет национальным языком, так что как потенциальный кандидат на эту должность компетентнее многих.

Зато у него, в отличие от местных кандидатов, нет порочащих и коррупционных связей на Украине, он не вовлечен во внутренние дрязги, так что с точки зрения политических и экономических рисков у этого решения есть определенные плюсы.

Собственно, практика назначения на высокие правительственные и чиновничьи посты иностранцев с местными корнями и на Украине, и в странах Прибалтики, например, успела уже стать привычной, так что никого не должна шокировать, это всё-таки не одиозная фигура, вроде Саакашвили.

Кроме того, учитывая то, что страна всячески старается угодить США и проводить их политическую линию, американский подполковник оказался бы в правильном месте в иерархии военного управления США и их союзников.

А приказы из Вашингтона понимал бы без переводчика и разъяснения многочисленных принятых в Пентагоне сокращений и сленговых выражений.

Ну и американцы могли бы меньше переживать за судьбу своей военной помощи Украине, всё-таки, свой человек на хозяйстве. Население, думаю, такое решение тоже приняло бы благосклонно — ладно, в НАТО не вступили, но хоть НАТО прислало своего наместника», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Александер Виндман. Заявил, что ему трижды предлагали стать министром обороны Украины.

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