Киев, 20 ноября 2019, 14:45 — REGNUM На Украине появится онлайн-мониторинговая система «Пульс соглашения», позволяющая в режиме реального времени следить за движением страны в Евросоюз, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщило 20 ноября информационное агентство «Укринформ».
Он напомнил, что политика евроинтеграции нашла своё отражение в официальных документах и правительство сделает всё, чтобы движение в ЕС было для Украины устойчивым и эффективным.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЕС на Украине Матти Маасикас похвалил правительство и парламент Украины за ускоренное принятие законопроектов, так называемый «турборежим».
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