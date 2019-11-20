Киев, , 14:45 — REGNUM На Украине появится онлайн-мониторинговая система «Пульс соглашения», позволяющая в режиме реального времени следить за движением страны в Евросоюз, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщило 20 ноября информационное агентство «Укринформ».

"Сегодня мы хотим открыть для общества софт, фактически такой онлайн-продукт, в котором все могут видеть то, каким образом мы продвигаемся к евроинтеграции», — рассказал премьер-министр Украины.

Он напомнил, что политика евроинтеграции нашла своё отражение в официальных документах и правительство сделает всё, чтобы движение в ЕС было для Украины устойчивым и эффективным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЕС на Украине Матти Маасикас похвалил правительство и парламент Украины за ускоренное принятие законопроектов, так называемый «турборежим».

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