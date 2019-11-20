Пекин, , 14:42 — REGNUM В связи с принятием Сенатом Конгресса США антикитайского законопроекта, посвященного «правам человека и демократии в Сянгане» (Гонконге), заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй вызвал временного поверенного в делах посольства США в Пекине Уильяма Кляйна, предупредив его о негативных последствиях данного документа для двусторонних отношений, сообщает 20 ноября Синьхуа.

«Мы призываем США немедленно принять меры по предотвращению вступления в силу данного законопроекта и прекратить вмешиваться в дела Сянгана, — заявил Ма Чжаосюй. — В противном случае вся ответственность за предпринятые Китаем встречные меры ляжет на американскую сторону».