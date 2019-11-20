Ашхабад, , 14:39 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе совещания с руководством регионов поручил главе Ахалской области Сердару Бердымухамедову совместно с госкомитетом водного хозяйства проанализировать состояние водохранилищ на севере страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

При этом туркменский лидер отметил необходимость контролировать состояние земель, проводить надлежащее обслуживание ирригационных сооружений, дренажных и других систем орошения.

Также президент Бердымухамедов акцентировал внимание глав регионов достойно подготовится к предстоящим знаменательным датам — Международному дню нейтралитета и Новому году.