Белград, , 14:51 — REGNUM Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович, находясь с рабочим визитом в Москве, заявил, что Республика Сербия продолжает решительную борьбу за сохранение своей территориальной целостности и суверенитета, и выразил благодарность Российской Федерации за поддержку и помощь, которую она оказывает Сербии, в частности, за то, что она не допустила принятие Косово в Интерпол, пишет сербское новостное агентство RTS 20 ноября.

Небойша Стефанович прибыл с двухдневным рабочим визитом в Москву для проведения встречи высокопоставленных должностных лиц по вопросам безопасности. Он встретился с Секретарём Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Патрушев отметил поддержку развития сотрудничества двух государств в сфере безопасности, а также по другим вопросам, представляющим национальный интерес для Сербии. Он добавил, что этому способствуют и встречи высших должностных лиц Сербии и России, которые дают дополнительный импульс и динамику развитию отношений двух стран.

Небойша Стефанович и Николай Патрушев также обсудили текущие проблемы безопасности, с которыми сталкивается весь мир, в том числе Россия и Сербия, и отметили, что нынешняя ситуация в области безопасности является напряжённой.