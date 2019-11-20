Бишкек, , 14:36 — REGNUM Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что из кабинета следователя госкомитета нацбезопасности Киргизии якобы пропали вещественные доказательства по делу о коррупции в генпрокуратуре — деньги в сумме $200 тысяч, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ сегодня, 20 ноября.

В ведомстве подчеркивают, что эти деньги обращены в доход государства, поскольку суд уже признал факт получения начальником управления генеральной прокуратуры Уланом Чалбаевым взятки в размере вышеозначенных $200 тысяч и вынес в отношении него обвинительный приговор.

Спецслужбы Киргизии полагают, что ситуацию с якобы пропавшими деньгами искусственно создали и намеренно «раскачивают» в целях дискредитации органов национальной безопасности в глазах общественности. Напомним, ранее СМИ сообщили, что «вещественные доказательства ($200 000) по уголовному делу о взятке начальника управления Генпрокуратуры Улана Чалбаева пропали из сейфа следователя ГКНБ».