Скопье, , 14:54 — REGNUM 20 марта было опубликовано интервью премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева для «New York Times».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе интервью македонский лидер заявил, что блокирование процесса расширения ЕС может привести к драматичным последствиям для региона.

«Может произойти повторный взлет национализма и радикализма. Существует риск как внутригосударственных, так и межгосударственных конфликтов», — заявил Заев.

По словам политика, решение Совета ЕС о переносе вопроса о назначении даты начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС на весну 2020 года опустошило его лично и психологически, причем к тревогам о собственном будущем и будущем страны прибавляется беспокойство за стабильность на Западных Балканах.

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