Киев, , 14:33 — REGNUM Посол ЕС на Украине Матти Маасикас высоко оценил ускоренный режим работы парламента Украины и правительства, сообщило 20 ноября издание «Европейская правда».

«Мы достаточно хорошо научились работать вместе — даже в условиях «турборежима», когда чрезвычайно быстро внедряются различные изменения вашим парламентом и правительством», — рассказал дипломат.

Он выразил надежду, что быстрое принятие законов приведёт к росту доверия инвесторов к Украине.

«Мы высоко оцениваем то, как вы это делаете… Мы знаем, что некоторые реформы являются техническими, и это не только обязательства по Соглашению об ассоциации. Они должны также привести к улучшению бизнес-климата, усилить уверенность инвесторов», — добавил Маасикас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк заявил, что украинские власти должны сами определить, следует ли давать возможность иностранцам покупать землю на Украине, или нет.

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