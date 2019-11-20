Киев, 20 ноября 2019, 14:33 — REGNUM Посол ЕС на Украине Матти Маасикас высоко оценил ускоренный режим работы парламента Украины и правительства, сообщило 20 ноября издание «Европейская правда».
Он выразил надежду, что быстрое принятие законов приведёт к росту доверия инвесторов к Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк заявил, что украинские власти должны сами определить, следует ли давать возможность иностранцам покупать землю на Украине, или нет.
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