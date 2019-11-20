Сеул, , 14:31 — REGNUM В течение трех лет правительство Южной Кореи выделит около 8 млрд вон (~$6,9 млн) на развитие профессионального образования в десяти странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей АСЕАН в Южной Корее.

По их словам, средства будут выделяться из Фонда сотрудничества АСЕАН-Южная Корея со следующего года.

В рамках данного проекта в Южную Корею будут приглашены около 100 преподавателей из стран АСЕАН для обучения. После переподготовки совместно с южнокорейскими экспертами они займутся профессиональным обучением в своих странах.

Отметим, что ранее правительство Южной Кореи поддерживало профессиональное образование в странах АСЕАН через Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA).