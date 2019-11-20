Ашхабад, , 14:27 — REGNUM В столице Китая состоялся научный семинар на тему «Освещение туркменского национального и культурного наследия в книгах Гурбангулы Бердымухамедова». Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

В рамках международного мероприятия представлены посвященные лошадям и собакам книги президента Туркмении — «Конь — символ верности и счастья» и «Туркменский алабай».

Участие в конференции приняли китайские дипломаты, сотрудники китайского народного общества дружбы с зарубежными странами, а также преподаватели вузов, политологи и журналисты.

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