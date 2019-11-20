Рига, , 14:22 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш поддерживает введение налога на доходы международных интернет-компаний, получающих прибыль от рекламы, предоставления услуг интернет-магазинов и продажи пользовательских данных. Речь идёт об авторском сборе с интернет-гигантов, таких как Google, Youtube и т.д., сообщает портал Dienas Business.

Во вторник, 19 ноября, глава правительства Латвии заявил журналистам, что введение такого налога, по его мнению, должно быть скоординированным с ЕС. Однако, считает он, ещё до введения такого налога будет необходимо сделать «точные расчёты и обсудить их предпринимательским сообществом».

По мнению Кариньша, этот налог один из ожидаемых элементов реформы всей налоговой системы страны.