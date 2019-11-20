Приштина, , 14:40 — REGNUM 20 ноября глава косовской партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти совместно с членами президиума партии Альбуленой Хаджиу и Джелялем Свечлой провел встречу с министром обороны Италии Лоренцо Гуэрини и послом Италии в Косово Пьеро Кристофоро Сарди.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, косовский политик сообщил Гуэрини о приоритетах будущего правительства Косово, которое он намерен возглавить как лидер набравшей самое большое количество голосов на парламентских выборах 6 ноября партии.

В ходе встречи политики заявили о намерении сделать сотрудничество между Косово и Италией более искренним и тесным, как в сфере двусторонних отношений, так и по вопросу о вступлении Косово в ЕС и НАТО и подчеркнули, что отныне встречи между представителями Косово и Италии будут проходить чаще и станут более конструктивными.

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