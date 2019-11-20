Ниамей, , 14:25 — REGNUM Лидер оппозиции Нигера Хама Амаду вновь был помещен в тюрьму после своего возвращения из ссылки во Франции. Продолжение отбывания наказания является частью его планов по возвращению в политику страны. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление адвоката Амаду.

По информации журналистов телерадиокомпании, Хама Амаду был задержан во время президентских выборов в Нигере в 2016 году по обвинению в торговле детьми, которую он отклонил как «политически мотивированную попытку помешать ему бросить вызов» президенту Махамаду Иссуфу. Лидеру оппозиционного нигерийского демократического движения было разрешено покинуть тюрьму в 2016 году для лечения во Франции, где он пробыл в изгнании три года.

Теперь, вернувшись в Нигер, Амаду намерен отбывать оставшуюся часть тюремного срока, чтобы он смог получить возможность участвовать в президентских выборах в следующем году, сообщил его адвокат журналистам.