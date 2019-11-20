Тбилиси, , 14:13 — REGNUM Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Каха Каладзе предупредил, что в случае нового пикетирования парламента со стороны властей будут предприняты соответствующие шаги. Об этом 20 ноября сообщает «Интерпрессньюс».

Каладзе отметил, что власти Грузии уважают право на выражение своих взглядов. Однако недопустимо, чтобы акции протеста выходили за рамки закона.

«Разумеется, никто не может ограничить право этих людей выйти и выражать свое мнение. Если произойдет блокирование, последует реагирование соответствующих служб», — заявил Каладзе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, оппозиция назначила 25 ноября у здания парламента новую акцию, а 26 ноября планирует пикетировать здание парламента.

Читайте также: Грузия: Оппозиция опять будет пикетировать парламент

Накануне, 19 ноября, последние события прокомментировал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Премьер назвал действия власти по разгону акции протеста 18 ноября законными, указав, что демонстранты нарушили закон, когда заблокировали парламент.

Читайте также: Премьер Грузии пообещал и дальше пресекать незаконные действия митингующих

Напомним, что акции протеста в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в Конституцию, предусматривающие проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. 18 ноября парламент Грузии не смог возобновить работу, так как митингующие заблокировали все входы в здание законодательного органа, навесив массивные замки на двери и ворота. После неоднократных призывов к участникам акции освободить входы в парламент и проезжую часть проспекта Руставели МВД приняло решение о разгоне акции протеста. Операция была проведена с участием мобилизованных подразделений полиции и спецназа, с применением водомета и слезоточивого газа. Полиция задержала 37 человек, которые обвиняются в неподчинении законным требованиям правоохранительных органов и хулиганстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Германии призвал политиков Грузии отреагировать на ситуацию в стране