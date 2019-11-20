Москва, , 14:12 — REGNUM «Зелёная банда» хочет забрать всю землю у народа Украины и отдать её транснациональным корпорациям, считает адвокат Татьяна Монтян. Об этом она заявила 20 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. По её словам, Украины стремительно несётся к краху, а «мегафракцию» в Верховной раде сотрясают «мегаскандалы».

"Каждый божий день что-то случается, — сказала она. — То один придурок договаривается с проституткой прямо в сессионном зале, то ближайший дружбан Зеленского договаривается об «отжиме» каких-то игровых автоматов и металлолома в Кривом Роге и при этом берёт с собой на «терки» и «стрелки» собственную жену. И каждый божий день случается что-то подобное. Полный крах управления и государственной инфраструктуры, — сказала Монтян. — Он (Зеленский — прим. ИА REGNUM) влез в земельный вопрос. И это при том, что масса народа категорически против и чуть не каждый день выходит на митинги. У народа «зелёная банда» хочет забрать всю землю и отдать её крупным транснациональным агрохолдингам. И на этом фоне вы говорите о каком Нормандском формате?»

По мнению Монтян, к тому времени, когда, возможно, состоится эта встреча, Украина будет полностью неконтролируемой, потому что «здесь такая внутривидовая заруба, что, ей-богу, страшно за страну».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет обсудить на встрече лидеров «нормандской четвёрки» в Париже сроки «освобождения» Донбасса, обмен удерживаемыми лицами и проведение местных выборов.

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