Москва, 20 ноября 2019, 14:12 — REGNUM «Зелёная банда» хочет забрать всю землю у народа Украины и отдать её транснациональным корпорациям, считает адвокат Татьяна Монтян. Об этом она заявила 20 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. По её словам, Украины стремительно несётся к краху, а «мегафракцию» в Верховной раде сотрясают «мегаскандалы».
По мнению Монтян, к тому времени, когда, возможно, состоится эта встреча, Украина будет полностью неконтролируемой, потому что «здесь такая внутривидовая заруба, что, ей-богу, страшно за страну».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет обсудить на встрече лидеров «нормандской четвёрки» в Париже сроки «освобождения» Донбасса, обмен удерживаемыми лицами и проведение местных выборов.
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