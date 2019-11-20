Стокгольм, , 14:46 — REGNUM В Швеции Церковный совет призывает министра иностранных дел Анну Линде выступить с протестом против изменившегося отношения США к израильским поселениям на палестинской земле. Об этом 19 ноября сообщило шведское издание SVT.

За принятие таких мер высказался Ваня Лундби-Ведин, первый заместитель председателя церковного совета и представитель социал-демократов в Стокгольмской епархии.

«Мы считаем важным, чтобы наше правительство, наш министр иностранных дел Анн Линде, как здесь, в Швеции, так и на уровне ЕС, дали четкую оценку и действовали так, чтобы ЕС также ясно понимал, что, когда США сейчас принимают такие изменение в своей политике, больше не признавая международное право, то ЕС тогда будет труднее соблюдать существующие резолюции», — заявил Ваня Лундби-Ведин.

Это заявление прозвучало после того, как 18 ноября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США больше не будут рассматривать израильские поселения на палестинской земле как нарушение международного права.