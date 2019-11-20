Москва, , 13:58 — REGNUM Заявление главы МИД Эстонии об отсутствии перспектив ратификации российско-эстонского договора о госгранице в Рийгикогу скорее отчаянный пиар-ход. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Эстонская сторона до этого была заинтересована в этой ратификации не меньше, чем российская, шел даже разговор о проведении синхронной процедуры в 2016 году. Но русофобская политика властей Эстонии дала тогда свою отрицательную проекцию и на межпарламентский диалог», — сказал Слуцкий.

Договор до сих пор находится на рассмотрении комитета, напомнил парламентарий.

«Однако подобные высказывания по линии МИД Эстонии снова несут крайне негативный сигнал для возобновления обсуждения вопроса на парламентском уровне. Тем более, что говорить об аннексии не приходится, это некорректно. Подпись под новым договором о госгранице в феврале 2014 года поставил именно министр иностранных дел Эстонии, предшественник господина Рейнсалу, — рассуждает Слуцкий.

«Скандал с пограндоговором длится с 2005 года именно по вине эстонской стороны. Когда после почти 11 лет переговоров был заключен первый Договор о госгранице, эстонские депутаты после его внесения на ратификацию включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года в контексте, который сохранял потенциальные территориальные претензии к России. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, и процесс остался юридически незавершенным. В 2012 году переговоры были возобновлены, а все вопросы были улажены только через 2 года. Сегодня же вдруг возникают снова разговоры, которые отбрасывают нас почти на 15 лет назад», — напомнил Слуцкий.