Стокгольм, , 14:25 — REGNUM Власти Швеции заявили, что за последние нескольких лет ситуация с безопасностью в странах Северной Европы серьезно ухудшилась. В настоящее время в рамках министерств обороны стран Скандинавии создаются секретные комнаты, где министры обороны могут связываться друг с другом посредством зашифрованных видеозвонков. Об этом 19 ноября сообщило шведское издание SVT.

«Мы считаем, что что-то происходит в нашей части Европы, поэтому мы все вовлечены в это или каким-либо образом затронуты», — заявил член Социал-демократов и министр обороны Питер Хультквист.

Данные меры были приняты после того, как министры обороны стран Северной Европы собрались на встречу Nordefco. Nordefco выступает как средство оборонного сотрудничества северных стран, в котором Швеция в настоящее время является председателем. В совместном заявлении министры обороны отметили, что новые меры направлены на противодействие России.