Тегеран, , 14:01 — REGNUM Власти Ирана смогли «победить беспорядки», вспыхнувшие в стране в связи с повышением цены на топливо. Об этом заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщает 20 ноября телеканал «Аль-Джазира».

Исламский лидер страны отметил, что иранский народ не позволил врагам страны воспользоваться трудной ситуацией, связанной с ростом цены на топливо. Он также подчеркнул, что беспорядки были поддержаны иностранными государствами.

«Беспорядки, которые сопровождали протестные акции, проходили при поддержке реакционных стран региона, Соединенных Штатов», — сказал Али Хаменеи.

Как передавало ИА REGNUM, 15 ноября после резкого повышения цен на бензин в некоторых городах Ирана начались протестные акции, которые переросли в беспорядки. Погибли несколько десятков человек, были разгромлены многие филиалы банков и магазины в разных районах страны.

Власти Ирана сравнили протестующих с террористами.

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