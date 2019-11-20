Сараево, , 14:41 — REGNUM 19 ноября бывший-министр финансов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Зоран Тегельтия получил мандат на формирование Совета министров Боснии и Герцеговины.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, кандидатура Тегельтии была одобрена на специальном заседании Президиума Боснии и Герцеговины, состоящего из трех человек — представителей боснийских сербов, мусульман и хорватов.

Тегельтия входит в Социал-демократический союз Боснии и Герцеговины, возглавляемый сербским членом Президиума Милорадом Додиком.

Уже больше года в Боснии и Герцеговине нет федерального правительства, что связано с тем, что политические лидеры страны не смогли прийти к соглашению о формировании правительственной коалиции после выборов. Ключевые разногласия были связаны с принятием Годового Национального плана, предполагающего сближение Боснии и Герцеговины с НАТО, против которого выступил Додик.

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