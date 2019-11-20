Москва, , 14:01 — REGNUM Присутствие депутатов Верховного совета республики Приднестровье на заседании Московской городской думы 20 ноября привело к скандалу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты столичного законодательного собрания возмутились тому, что участие приднестровских коллег не было с ними согласовано. Недовольство данным обстоятельством высказал представитель фракции КПРФ в Мосгордуме депутат Павел Тарасов, который заявил, что парламент Приднестровья незаконно преследует коммунистов республики.

«Я считаю, что допуск подобных делегатов должен обсуждаться с депутатами, чтобы мы решили, сидеть ли с людьми, которые занимаются политическими преследованиями», — отметил Тарасов.

В ответ председатель Мосгордумы Алексей Шапошников объявил депутату замечание.

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