Москва, , 13:50 — REGNUM В администрации президента РФ прорабатывают возможность участия российского лидера Владимира Путина в открытии газопровода «Сила Сибири» в режиме телемоста. Об этом 29 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Безусловно, это знаковое событие, важность его отмечалась и Си Цзиньпином, и Путиным в ходе недавно состоявшейся беседы, — напомнил официальный представитель Кремля. — Нельзя исключать, что такой телемост состоится».

По словам Пескова, такая возможность сейчас прорабатывается.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что участие президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» состоится в режиме телемоста.

Напомним, запуск магистрального газопровода «Сила Сибири» запланирован на декабрь 2019 года. По нему газ будет транспортироваться из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай («восточный» маршрут). Его протяжённость составит почти 3 тыс. км.

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