Москва, , 13:37 — REGNUM Обвинения в невыполнении условий сочинского меморандума, которые звучали со стороны Анкары в адрес Москвы, власти Турции назвали «недоразумением». Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 ноября, выступая на пресс-конференции в Москве.

Глава МИД РФ сообщил, что обвинения, которые ранее были высказаны в адрес Москвы, в ходе встречи российского посла в Турции с представителями турецкого правительства те назвали «недоразумением».

"Заверили, что речь идет о недоразумении, что никто в Анкаре не подвергает сомнению работу, которую проделывает Россия», — сказал Лавров.

Дипломат отметил, что российскому послу также заявили, что не планируется возобновление операции «Источник мира».

Как передавало ИА REGNUM, 18 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Вашингтон не выполнили обещаний по Сирии. Он также пригрозил возобновлением операции «Источник мира». На следующий день в Минобороны РФ опровергли данное заявление. Также в российском военном ведомстве подчеркнули, что призывы к началу военных действий приведут только к обострению ситуации в регионе.