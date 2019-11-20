Киев, 20 ноября 2019, 13:35 — REGNUM Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль уйдёт со своей должности. Об этом она рассказал в интервью телеканалу «24».
На вопрос о причинах ухода Зеркаль сообщила, что не согласна с линией президента Украины, которую выполняет МИД страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеркаль рассказала о перспективах судебного разбирательства между Россией и Украиной в Международном суде ООН. В случае вынесения решения в пользу Украины, последняя будет добиваться от России выплаты компенсаций.
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