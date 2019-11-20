Киев, , 13:35 — REGNUM Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль уйдёт со своей должности. Об этом она рассказал в интервью телеканалу «24».

"На этой неделе я выполню своё последнее задание — проведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу, которое касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И всё, как я и обещала», — рассказала дипломат.

На вопрос о причинах ухода Зеркаль сообщила, что не согласна с линией президента Украины, которую выполняет МИД страны.

«Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом, внутри министерства иностранных дел, которое выполняет решения президента», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеркаль рассказала о перспективах судебного разбирательства между Россией и Украиной в Международном суде ООН. В случае вынесения решения в пользу Украины, последняя будет добиваться от России выплаты компенсаций.

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