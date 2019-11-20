Москва, 20 ноября 2019, 13:43 — REGNUM Депутаты Верховного совета республики Приднестровье принимают участие в заседании Московской городской думы 20 ноября. Об этом во время заседания заявил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Присутствуют председатель Верховного совета Приднестровья Александр Коршунов, депутат Сергей Чебан, депутат Пётр Пасат и полномочный представитель Верховного совета Приднестровья в РФ Кукаленко Ольга», — сообщил Шапошников.
Председатель Мосгордумы отметил, что на заседании законодательного собрания российской столицы делегаты из Приднестровья пробудут недолго.
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