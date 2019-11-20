История вопроса

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика была провозглашена в 1990 году в знак протеста против намерений Молдавии выйти из состава СССР, и после вызванного этим вооружённого конфликта с властью в Кишинёве, в 1992 году объявила о независимости от Молдавии.

В Приднестровье находится российский миротворческий контингент, следящий за исполнением соглашения о перемирии, и охрана складов боеприпасов, оставшихся от Советской Армии. Это является важнейшей гарантией независимости и безопасности ПМР.

Из примерно полумиллиона жителей Приднестровья более 200 тысяч имеют российское гражданство. На референдуме 2006 года большинство высказалось за присоединение ПМР в перспективе к Российской Федерации. В 2013 году Верховный Совет Приднестровья принял закон о действии на территории республики российского федерального законодательства. В 2014 году ПМР официально обратилась к Госдуме РФ с просьбой разработать закон о принятии Приднестровья в состав Российской Федерации. Флаг России имеет статус второго государственного флага ПМР.

Из-за недружественной политики Украины, которая с 2018 года превратилась в откровенную блокаду, торгово-экономическое сотрудничество с Россией, как и с другими странами СНГ, незначительно. Приднестровские предприятия сотрудничают с молдавскими и евросоюзными контрагентами на основании молдавского правового статуса. Энергетические ресурсы, в том числе российского происхождения, республика получает через Молдавию.

