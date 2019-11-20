Мехико, , 13:31 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес готов вернуться на родину, однако не может этого сделать из-за союза своих оппонентов с США. Об этом политик заявил в интервью Wall Street Journal, опубликованном 20 ноября.

По словам Моралеса, знакомые с обстановкой в Ла-Пасе люди рассказали ему, что «американцы не хотят» его возвращения в Боливию.

«Почему гринго боятся индейца?» — добавил бывший президент.

Моралес добавил, что его возвращение в Боливию важно для страны. Он готов доработать свой президентский срок, а затем отказаться от участия в новых выборах. Это поможет избежать жертв и добиться мира, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Моралес предупредил, что политический кризис в Боливии может перерасти в гражданскую войну.

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