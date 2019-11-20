Исламабад, , 13:41 — REGNUM 19 ноября специальный помощник премьер-министра Пакистана по вопросам информации и телерадиовещания Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности официального представителя правительства, заявила, что лидер исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман «получил леденец после возвращения из Исламабада».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пресс-секретарь правительства пошутила по поводу лидера исламистов, который отказался от протестного «плана Б» с перекрытием дорог по всей стране. По словам Фирдоус Ашик Аван, Фазлур Рехман страдает от тяжелой психологической травмы, но не стесняется ее, а использует в своей политической риторике. Пресс-секретарь правительства выразила сожаление, что политик использует ислам в собственных целях.

Напомним, что лидер оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».