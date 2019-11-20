Москва, , 13:17 — REGNUM Нынешний глава Украины Владимир Зеленский так и не смог реализовать себя как президента, считает бывший депутат Верховной рады Вадим Колесниченко. Об этом он заявил 20 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Украинский Институт политических исследований провёл анализ — из 90 различных обещаний Зеленского на сегодняшний момент выполнено девять, причем шесть из них — это проекты законов, которые принимает не Зеленский, а Верховная рада, — сказал Колесниченко. — Что касается мира — стреляли, стреляют и продолжают стрелять. Это не мир. Что касается возврата кораблей — здесь заслуги Зеленского абсолютно нет. Это добрая воля президента Путина исключительно для того, чтобы дать Зеленскому возможность наконец-то почувствовать себя президентом. Ни одно коррупционное дело не завершено».

Олигархат же, по словам Колесниченко, как правил Украиной, так и правит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш, президент Украины Владимир Зеленский в действительности не стремится добиться мира в Донбассе. По её словам, на неготовность украинского лидера остановить кровопролитие указывают четыре признака: отсутствие документов по исполнению Минских соглашений, согласие с радикально настроенным меньшинством, включение в бюджет второй статьи затрат на оборону и закрытие на Украине неугодных телеканалов.

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