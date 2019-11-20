Москва, 20 ноября 2019, 13:17 — REGNUM Нынешний глава Украины Владимир Зеленский так и не смог реализовать себя как президента, считает бывший депутат Верховной рады Вадим Колесниченко. Об этом он заявил 20 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Олигархат же, по словам Колесниченко, как правил Украиной, так и правит.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш, президент Украины Владимир Зеленский в действительности не стремится добиться мира в Донбассе. По её словам, на неготовность украинского лидера остановить кровопролитие указывают четыре признака: отсутствие документов по исполнению Минских соглашений, согласие с радикально настроенным меньшинством, включение в бюджет второй статьи затрат на оборону и закрытие на Украине неугодных телеканалов.
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